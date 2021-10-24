Епідемситуація в Україні
Міністерство охорони здоров'я оновило карту зон адаптивного карантину в Україні. Так, станом на 24 жовтня "жовтими" залишаються лише 4 регіони.
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Згідно з даними МОЗ, епідеміологічна ситуація в областях виглядає так:
у жовтій зоні наразі перебувають такі області:
- Вінницька;
- Закарпатська;
- Кіровоградська;
- Полтавська.
у помаранчевій зоні:
- Київ;
- Волинська область;
- Житомирська;
- Івано-Франківська;
- Київська;
- Луганська;
- Львівська;
- Миколаївська;
- Рівенська;
- Тернопільська;
- Харківська;
- Хмельницька;
- Черкаська;
- Чернівецька;
- Чернігівська.
до червоної зони потрапили такі області:
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Запорізька;
- Одеська;
- Сумська;
- Херсонська.
Що заборонено у червоній зоні карантину
- Перебувати на територіях загального користування без захисних масок.
- Робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень на виніс. А також робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів.
- Робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів, закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл.
- Проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.
Водночас обмеження не впливають на діяльність:
- банків, АЗС, ветеринарних магазинів,
- аптек та всіх продовольчих магазинів.
Але обов'язковим залишається дотримання протиепідемічних правил.
Карантинні зони / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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