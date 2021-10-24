У якій карантинній зоні перебуває кожна область України: МОЗ оновило карту

24 жовтня 2021 , 10:35
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Джерело:

МОЗ

Ситуація з коронавірусом в Україні досі не найкраща. Останнім часом хворих – у межах 20 тисяч. Вже 6 регіонів перейшли до червоної зони карантину, скоро і їх побільшає.

Епідемситуація в Україні

Міністерство охорони здоров'я оновило карту зон адаптивного карантину в Україні. Так, станом на 24 жовтня "жовтими" залишаються лише 4 регіони.

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Згідно з даними МОЗ, епідеміологічна ситуація в областях виглядає так:

у жовтій зоні наразі перебувають такі області:

  • Вінницька;
  • Закарпатська;
  • Кіровоградська;
  • Полтавська.

у помаранчевій зоні:

  • Київ;
  • Волинська область;
  • Житомирська;
  • Івано-Франківська;
  • Київська;
  • Луганська;
  • Львівська;
  • Миколаївська;
  • Рівенська;
  • Тернопільська;
  • Харківська;
  • Хмельницька;
  • Черкаська;
  • Чернівецька;
  • Чернігівська.

до червоної зони потрапили такі області:

  • Дніпропетровська;
  • Донецька;
  • Запорізька;
  • Одеська;
  • Сумська;
  • Херсонська.
Увага! Рівненська та Миколаївська області перейдуть до червоної зони карантину з 26 жовтня 2021 року.

Карантинні зони / Фото МОЗ

Що заборонено у червоній зоні карантину

  • Перебувати на територіях загального користування без захисних масок.
  • Робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень на виніс. А також робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів.
  • Робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів, закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл.
  • Проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.
Зверніть увагу! Вказані обмеження не діятимуть у тих випадках, якщо 100% співробітників та відвідувачів вказаних закладів або ж заходів будуть повністю імунізовані та матимуть "зелений" COVID-сертифікат.

Водночас обмеження не впливають на діяльність:

  • банків, АЗС, ветеринарних магазинів,
  • аптек та всіх продовольчих магазинів.

Але обов'язковим залишається дотримання протиепідемічних правил.

Карантинні зони / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Аліна Оліховська