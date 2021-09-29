У якій області України найзагрозливіша ситуація з коронавірусом

У Чернівецькій області найважча ситуація з коронавірусом. Кількість зайнятих ліжок на Буковині нині така ж, як під час піку попередньої хвилі.

Про загрозливу ситуацію попередили у Національній академії наук України. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні в період 29 вересня по 12 жовтня.

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Кількість нових госпіталізацій в області суттєво сповільнила зростання. Але кількість нових хворих і позитивних тестів за останній тиждень зросло на більш ніж 40%, не продемонструвавши сповільнення. У цьому регіоні також максимальна кількість летальних випадків на 100 тисяч населення.

Окрім цього, впродовж двох останніх тижнів суттєво зросла захворюваність на сході й на півдні країни. Після Чернівецької області лідером за кількістю нових летальних випадків на 100 тисяч населення є Луганська область.

Про позитивне: у якому регіоні найстабільніша ситуація

Натомість найспокійніша ситуація за кількістю госпіталізацій у Києві й області, а також у центральних і північних регіонах.

На відміну від попереднього року, ситуація у столиці лишається кращою, ніж загалом у країні, що можна пояснити високим рівнем вакцинації та, ймовірно, великою кількістю населення, що вже подолало хворобу. Темпи зростання різних показників, які описують захворюваність, також лишаються дещо нижчими, ніж загалом у країні, хоча реальні темпи зростання кількості нових хворих вищі, ніж про це свідчать показники, оскільки суттєво знизилася частка хворих із давньою датою тестування,

– йдеться в повідомленні.

2 області мають показники помаранчевої зони

Зауважимо, що нині Україна перебуває в жовтій зоні карантину. Але станом на 29 вересня дві області України мають показники помаранчевої зони: