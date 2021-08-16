На якій олії краще готувати їжу

У дієтичних рекомендаціях немає вказівок, що потрібно використовувати тільки нерафіновану олію. Крім того, рафінована олія стабільніша при високій температурі, тому краще готувати на ній. Але не варто її перегрівати та використовувати багаторазово.

Чи відрізняється рафінована олія від нерафінованої

Рафіновану олію отримують шляхом очищення після віджимання. В результаті вона виходить без різкого запаху і вираженого смаку.

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Багато людей думають, що під час рафінування зникають корисні властивості олії. Але це не зовсім так, вона точно не стає шкідливою, хоча, можливо втрачає деякі корисні антиоксиданти.

Яку олію вибрати для готування їжі

Вважається, що краще вибирати олію з високою точкою димлення – це момент, в якому масло починає горіти та диміти, що сигналізує про початок його руйнування. Температура димлення вище у рафінованої олії, оскільки при рафінуванні видаляються домішки та вільні жирні кислоти, які й викликають дим.

Коли олія димить, воно може частково втратити харчову цінність і надати їжі неприємний смак. Крім того, коли ми готуємо при високій температурі, наприклад смажимо на сковороді або у фритюрі, це може призвести до руйнування олії й утворення хімічних речовин – перекисів і альдегідів, які потенційно шкідливі для здоров'я.

Як заправку для салатів можна вибирати нерафіновану або рафінована олія – ​​це справа смаку. А для смаження, тушкування або запікання завжди краще використовувати рафіновану олію.