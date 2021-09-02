Вчені проаналізували механізм передачі й зараження вірусу SARS-CoV-2 серед населення китайської провінції Чжецзян з січня по серпень 2020 року. У дослідженні взяли участь 730 людей з COVID-19 і 8 852 контактних осіб.

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Дослідники регулярно брали у них аналізи для тестування і слідкували за станом учасників щонайменше 90 днів після контакту.

Результати дослідження

Вчені виявили, що люди з безсимптомним перебігом найчастіше заражались від таких же безсимптомних хворих.

Безсимптомні пацієнти мали нижчу ймовірність заразити інших, ніж хворі з легким чи середнім перебігом хвороби.

Люди, які перебували в одному приміщенні або ж часто контактували з хворими на COVID-19, мали значно вищий ризик заразитись, ніж ті, хто мав поодинокі або короткочасні контакти з інфікованими.

Якщо контакт відбувся з двома різними хворими в різних місцях, то ймовірність заразитись теж збільшувалася.

Коли хворий на коронавірус найзаразніший Найчастіше хворі на коронавірус інфікували інших в проміжку між 2 днями до та 3 днями після появи симптомів коронавірусу. Найвищий ризик зараження – у день появи симптомів.

При цьому науковці зазначили, що результати стосуються лише початкового штаму коронавірусу, оскільки дослідження проводилося ще до розгортання вакцинації й появи нових штамів SARS-CoV-2.