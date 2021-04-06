Вчені з Ізраїлю та Португалії реконструювали раціон предків сучасних людей в епоху плейстоцену. Вона охоплює період від 2,5 мільйона років тому, коли з'явився рід Homo, до 11,7 тисячі років тому

Дослідники вивчили 400 наукових робіт з різних дисциплін і прийшли до висновку, що протягом двох мільйонів років люди були вищими хижаками та харчувалися майже виключно м'ясом.

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Лише зникнення мегафауни до кінця епохи призвело до того, що наші предки почали їсти більше рослинної їжі. Потім – були змушені зайнятися землеробством і тваринництвом.

Більшість доказів цьому вчені знайшли в працях з археології та біології: генетиці, метаболізму, фізіології та морфології.

Підтвердження 1: кислотність шлунку

Кислотність шлунку людей вище, ніж у всеїдних тварин і деяких хижаків. Щоб її підтримувати, потрібно багато енергії. Підвищена кислотність захищає шлунок від шкідливих мікроорганізмів в м'ясі.

Ця особливість могла стати відповіддю на те, що наші предки їли велику тварину (мамонта, наприклад) протягом декількох днів або навіть тижнів. А в старому м'ясі багато бактерій.

Підтвердження 2: жирові клітини

В організмі всеїдних тварин жир зберігається у відносно невеликій кількості великих жирових клітин. У людей – навпаки, у великій кількості дрібних. У хижаків так само.

Підтвердження 3: археологія

Аналіз стабільних ізотопів в кістках перших Homo показав, що вони спеціалізувалися на полюванні на великих і середніх тварин, в організмі яких багато жиру.

Все більше рослинної їжі стало з'являтися в раціоні з 85 тисяч років тому в Африці та приблизно з 40 тисяч років в Європі та Азії – тільки до кінця епохи плейстоцену через зміну екологічних умов.

М'ясо в раціоні переважало протягом більшої частини історії людства. Це підтверджує і те, що спеціалізовані інструменти для видобутку та обробки рослинної їжі з'явилися тільки на більш пізніх етапах еволюції.

Для багатьох сучасних людей раціон предків – критичне питання не тільки щодо минулого, але і стосовно сьогодення і майбутнього. Важко переконати вегетаріанця, що його предки вегетаріанцями не були. Наше дослідження є міждисциплінарним. Воно ясно показує, що люди спочатку були вищими хижаками,

– наголосили науковці.