Ризики інфікування зменшуються втричі

Дослідження проводили в рамках глобальної програми моніторингу COVID-19, яку очолили вчені з Імперського коледжу Лондона.

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Деталі проведення дослідження:

Вчені перевірили 100 тисяч людей – учасникам провели ПЛР-тестування у період з 24 червня по 12 липня.

В результаті коронавірус виявили у 0,63% людей, або в одного зі 158 учасників.

Вакциновані рідше переносять вірус

Дослідження показало, що повністю імунізовані люди з меншою ймовірністю, ніж невакциновані, передають вірус іншим, через те, що в середньому в їхніх організмах менше вірусного навантаження.

Обидві дози вакцини забезпечують хороший захист від інфікування. Однак ми також можемо бачити, що ризик зараження все ще існує, оскільки жодна вакцина не ефективна на 100%. Тож, деякі люди, які отримали дві дози вакцини, все ще можуть захворіти на коронавірус,

– йдеться у висновках дослідження.

Зверніть увагу! Результати досліджень показали, що бустерна (третя) доза вакцини від Pfizer, яку вводили через 6 місяців після другого щеплення, збільшує кількість антитіл в 5 – 10 разів у порівнянні з першими двома ін'єкціями.

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