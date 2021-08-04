Який ризик інфікування коронавірусом серед вакцинованих: нове дослідження

Британські вчені виявили, що ризик інфікування коронавірусом серед людей, які отримали дві дози вакцини втричі менший, ніж у невакцинованих. Також люди, які завершили вакцинацію, рідше є переносниками інфекції.

Ризики інфікування зменшуються втричі

Дослідження проводили в рамках глобальної програми моніторингу COVID-19, яку очолили вчені з Імперського коледжу Лондона.

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Деталі проведення дослідження:

Вчені перевірили 100 тисяч людей – учасникам провели ПЛР-тестування у період з 24 червня по 12 липня.

В результаті коронавірус виявили у 0,63% людей, або в одного зі 158 учасників.

Вакциновані рідше переносять вірус

Дослідження показало, що повністю імунізовані люди з меншою ймовірністю, ніж невакциновані, передають вірус іншим, через те, що в середньому в їхніх організмах менше вірусного навантаження.

Обидві дози вакцини забезпечують хороший захист від інфікування. Однак ми також можемо бачити, що ризик зараження все ще існує, оскільки жодна вакцина не ефективна на 100%. Тож, деякі люди, які отримали дві дози вакцини, все ще можуть захворіти на коронавірус,

– йдеться у висновках дослідження.

Коротко про вакцинальну кампанію проти COVID-19 в світі

У ЄС заявили про перші успіхи глобальної програми вакцинації проти коронавірусу – за таких темпів принаймні одне щеплення отримають не менше ніж 70% дорослого населення до кінця літа.

Вакцинації в ЄС розпочалася повільно в порівнянні з Великою Британією і США, це пов'язано із затримками поставок вакцин, зокрема, від компанії AstraZeneca.

Лідером в світі за темпами вакцинації в світі є Об'єднані Арабські Емірати – тут уже дві дози препарату проти COVID-19 отримали майже 80% населення. 3 серпня в ОАЕ повідомили, що починають COVID-вакцинацію дітей з трьох років.

За даними Національного інституту охорони здоров'я Італії, 99% людей, які померли за пів року від коронавірусної інфекції, отримали тільки одну дозу вакцини, або не були щеплені.

До слова, в Україні за останні 2 місяці помирали від коронавірусу лише невакциновані. Лише одна людина, яка померла, мала всього одну дозу.

Загалом в Україні щеплено 3 759 405 людей, з них отримали одну дозу – 3 759 403 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 151 799 осіб.