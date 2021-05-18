Який ризик підхопити коронавірус у стоматолога

На початку пандемії стоматологічні клініки в Україні та інших країнах були змушені зачинитися через побоювання, що під час лікування збільшується ризик передачі вірусу. Автори нового дослідження поставили крапку в цьому питанні: за їхніми словами, прийти до стоматолога так само безпечно, як випити склянку води.

Вчені зібрали зразки слини 28 пацієнтів і зразки мікробіоти з поверхонь в стоматологічному кабінеті, які виділялися під час ультразвукового чищення зубів, остеотомії імплантатів і різних відновлювальних процедур. Вчені також порівняли склад водного розчину, який використовується під час чищення зубів, і рідину для полоскання рота до використання і через 30 хвилин після.

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Ризик підхопити коронавірус в стоматолога

Дослідження генетичного складу мікроорганізмів показало, що водний розчин, який використовується під час чищення, а не слина, був основним джерелом поширення бактерій і вірусів. У зразках слини 19 пацієнтів, які переносили SARS-CoV-2 безсимптомно, були виявлені частки патогену, проте їх не було у виділених аерозолях.

Вчені зробили висновок, що ризик зараження на прийомі у стоматолога украй невеликий, особливо з урахуванням якісних систем вентиляції та дезінфекції, які використовуються в таких кабінетах.

Однак ми не повинні забувати той факт, що цей вірус поширюється через аерозоль, і розмови, кашель або чхання в стоматологічному кабінеті, як і раніше можуть нести високий ризик передачі хвороби,

– повідомили автори дослідження.

Чому важливо відвідувати стоматолога під час пандемії

Джерело: EFP

Вчені також нагадали про те, що під час пандемії необхідно приділяти особливу увагу здоров'ю зубів і порожнини рота, оскільки пародонтит пов'язаний з підвищеним ризиком зараження і важкого перебігу COVID-19. У них в 4,5 раза більше шансів потрапити на апарат штучної вентиляції легенів і майже в дев'ять разів вища ймовірність летального результату.