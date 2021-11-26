Який ризик повторного зараження коронавірусом: нове велике дослідження

Про те, що перенесений COVID-19 чи вакцинація не забезпечують довічний імунітет, стало зрозуміло ще минулого року, але залишається питання, які шанси захворіти повторно. Проведене в Катарі дослідження показало, що ймовірність реінфекції не надто велика.

Нове дослідження повторних заражень коронавірусом

Вчені досліджували випадки зараження коронавірусом серед 353 тисяч людей під час двох хвиль захворюваності в країні: з березня по червень 2020 року та з січня по травень 2021 року. За оцінками епідеміологів, нині антитіла мають близько 40% населення Катару. Щоб визначити кількість людей, які захворіли двічі, фахівці проаналізували результати ПЛР-тестів усіх пацієнтів.

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Повторні зараження трапляються рідко

Вони виявили 1304 випадки реінфекції, середній інтервал між зараженнями становив близько 9 місяців. Більшість випадків були легкими, у тому числі у пацієнтів, які вперше важко перенесли COVID-19. Госпіталізації знадобилася чотирьом пацієнтам, які повторно заразилися, але жоден з них не потрапив у реанімацію. Смертей не було.

Ймовірність госпіталізації чи смерті у повторних інфекцій на 90% нижча, ніж у первинних. Реінфекції були рідкісними і, як правило, легкими, можливо через налаштовану імунну систему після первинного зараження,

– зазначили автори дослідження.

Фахівці припустили, що імунна відповідь до SARS-CoV-2 може бути такою ж, як імунітет, який виробляється після сезонних коронавірусів, коли виникає короткочасний захист проти повторного зараження і тривалий — проти тяжкого перебігу захворювання.

Застереження

Вчені закликали інтерпретувати ці результати з обережністю, насамперед тому, що оцінка повторних випадків проводилася до поширення дельта-варіанту. Крім того, дослідження проводилося серед жителів Катару і не факт, що в іншій популяції з іншим рівнем розвитку охорони здоров'я буде така ж картина.