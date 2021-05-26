Нове дослідження показало, що вакцини Pfizer і AstraZeneca ефективні після введення двох доз проти всіх досліджених штамів коронавірусу. Попри це невелика кількість людей можуть захворіти після щеплення
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Ризик зараження після вакцинації
Аналізуючи дані, розробники програми розрахували ризик зараження після вакцинації. Розрахунок ризику інфікування ґрунтувався на одній або двох дозах щеплення.
- Ризик зараження COVID серед нещеплених: 1 на 46 855;
- Ризик зараження COVID після однієї дози вакцини: 1 на 97 616;
- Ризик зараження COVID після двох доз вакцини: 1 на 167 341.
Цифри захворюваності в дослідженні ZOE COVID засновані на одному мільйоні щотижневих звітів і на тестах 4449 користувачів, які вперше виявили симптоми коронавірусу.
Чому люди хворіють після вакцинації
Джерело: ВООЗ
Вакцини проти коронавірусу не мають 100% ефективності. Вони захищають від зараження приблизно 9 з 10 людей. Але деякі вакцини дійсно викликають абсолютний імунітет.
Однак у світі вакцин це швидше виняток, ніж правило. Більшість препаратів забезпечують лише частковий захист, який не завжди запобігає інфекції, але завжди знижує важкість хвороби. Саме так діє і вакцина від COVID-19.