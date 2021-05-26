Який ризик зараження коронавірусом після вакцинації

Попри позитивний вплив щеплення, невелика кількість вакцинованих людей все ще можуть захворіти на COVID-19. Обробка даних дала змогу оцінити ці ризики.

Нове дослідження показало, що вакцини Pfizer і AstraZeneca ефективні після введення двох доз проти всіх досліджених штамів коронавірусу. Попри це невелика кількість людей можуть захворіти після щеплення

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Ризик зараження після вакцинації

Аналізуючи дані, розробники програми розрахували ризик зараження після вакцинації. Розрахунок ризику інфікування ґрунтувався на одній або двох дозах щеплення.

Ризик зараження COVID серед нещеплених: 1 на 46 855;

Ризик зараження COVID після однієї дози вакцини: 1 на 97 616;

Ризик зараження COVID після двох доз вакцини: 1 на 167 341.

Цифри захворюваності в дослідженні ZOE COVID засновані на одному мільйоні щотижневих звітів і на тестах 4449 користувачів, які вперше виявили симптоми коронавірусу.

Чому люди хворіють після вакцинації

Джерело: ВООЗ

Вакцини проти коронавірусу не мають 100% ефективності. Вони захищають від зараження приблизно 9 з 10 людей. Але деякі вакцини дійсно викликають абсолютний імунітет.

Однак у світі вакцин це швидше виняток, ніж правило. Більшість препаратів забезпечують лише частковий захист, який не завжди запобігає інфекції, але завжди знижує важкість хвороби. Саме так діє і вакцина від COVID-19.