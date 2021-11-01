Нове дослідження ризику зараження серед вакцинованих

Щоб оцінити ймовірність поширення коронавірусу щепленими та нещепленими, вчені проаналізували дані 621 людини, у яких родичі захворіли на COVID-19 з вересня 2020 року до вересня 2021 року.

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Коронавірус легко передається навіть всередині вакцинованих сімей

Серед щеплених членів сім'ї рівень зараження штамом Дельта SARS-CoV-2 становив 25%, тоді як у людей, які не отримали вакцину та контактували з інфікованими близькими, цей показник виявився 38%.

Вчені зазначили, що більшість щеплених із проривними інфекціями отримали вакцину досить давно, що свідчить про поступове ослаблення імунітету та необхідність ревакцинації.

Захист від ускладнень

Іншим важливим відкриттям було те, що в інфікованих щеплених людей штамом Дельта рівень вірусного навантаження був таким самим, як і у заражених нещеплених. При цьому вакциновані пацієнти в середньому перенесли COVID-19 легше та одужали швидше, а вірусне навантаження у заражених знижувалася навіть швидше, ніж зі штамом Альфа.

Вакциновані люди можуть заразитися самі та передати інфекцію всередині сім'ї, у тому числі вакцинованим родичам,

– повідомили автори дослідження.

Нещодавно загальнонаціональне дослідження Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC) продемонструвало, що мРНК-вакцини проти COVID-19 значно краще захищають, ніж імунітет після перенесення хвороби.