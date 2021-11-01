Який ризик зараження та передачі коронавірусу у вакцинованих людей

Нове дослідження показало, що щеплення справді знижує ризик ускладнень COVID-19 у разі зараження, але не так добре захищає від інфікування. Тому важливо дотримуватись протиепідемічних обмежень.

Нове дослідження ризику зараження серед вакцинованих

Щоб оцінити ймовірність поширення коронавірусу щепленими та нещепленими, вчені проаналізували дані 621 людини, у яких родичі захворіли на COVID-19 з вересня 2020 року до вересня 2021 року.

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Коронавірус легко передається навіть всередині вакцинованих сімей

Серед щеплених членів сім'ї рівень зараження штамом Дельта SARS-CoV-2 становив 25%, тоді як у людей, які не отримали вакцину та контактували з інфікованими близькими, цей показник виявився 38%.

Вчені зазначили, що більшість щеплених із проривними інфекціями отримали вакцину досить давно, що свідчить про поступове ослаблення імунітету та необхідність ревакцинації.

Захист від ускладнень

Іншим важливим відкриттям було те, що в інфікованих щеплених людей штамом Дельта рівень вірусного навантаження був таким самим, як і у заражених нещеплених. При цьому вакциновані пацієнти в середньому перенесли COVID-19 легше та одужали швидше, а вірусне навантаження у заражених знижувалася навіть швидше, ніж зі штамом Альфа.

Вакциновані люди можуть заразитися самі та передати інфекцію всередині сім'ї, у тому числі вакцинованим родичам,

– повідомили автори дослідження.

Нещодавно загальнонаціональне дослідження Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC) продемонструвало, що мРНК-вакцини проти COVID-19 значно краще захищають, ніж імунітет після перенесення хвороби.