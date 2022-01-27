Який ризик заразитись Омікроном, якщо вже хворіли на коронавірус

Майже дві третини людей, у яких у січні був позитивний тест на COVID-19, раніше вже хворіли на коронавірус, показало велике тривале опитування щодо інфікування.

Нове дослідження Омікрону

У рамках дослідження Імперського коледжу Лондона науковці отримали близько 100 тисяч тестів на коронавірус, які самостійно проводили люди по всій Англії з 5 по 20 січня.

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Близько 4000 з них мали позитивний результат, і майже 3600 з цих осіб вказали, чи хворіли на COVID-19. 65% цих респондентів раніше вже позитивний результат, тоді як ще 7,5% заявили, що підозрюють, що підхопили вірус раніше, але не пройшли тестування.

Омікроном частіше хворіють люди, які вже мали COVID

Раніше перенесений коронавірус пов'язаний з високим ризиком повторного зараження штамом Омікроном,

– зазначають автори дослідження.

Однак науковці зазначили, що не всі ці випадки можна підтвердити як повторне зараження, оскільки деякі можуть бути залишковими захворюваннями, тобто людина двічі дала позитивний результат на одну і ту ж інфекцію. Повторним зараженням вважається, коли людина має позитивний результат з інтервалом принаймні 90 днів.

Також опитування підтвердило, що Омікрон, який охопив Великобританію з кінця листопада, тепер відповідальний за майже всі нові випадки в Англії.

Науковці виявили, що позитивних випадків серед вибірки було втричі більше у січні, ніж попередній місяць. Однак дослідження виявило, що поширеність вірусу серед дорослих починає знижуватися.

Велика Британія 27 грудня скасує всі карантинні обмеження, включно з системою пропусків для нічних клубів. Таким чином країна повертається до найнижчого рівня обмежень з початку пандемії.

Симптоми Омікрону / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Хто частіше заражається штамом Омікрон: дивіться відео

Симптоми Омікрону / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Хто частіше заражається штамом Омікрон: дивіться відео