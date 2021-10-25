Який штраф загрожує пасажирам автобусів без COVID-документів

Відтепер відповідальність за наявність COVID-документа про вакцинацію або негативний тест на COVID-19 в міжрегіональних автобусах покладається на пасажирів. Якщо їх не буде – передбачений штраф.

Річ у тім, що Кабінет міністрів вніс зміну в "карантинну" постанову. При цьому, нові обмеження не поширюються на поїздки на легкових авто, якщо кількість пасажирів не більше 5 (без урахування дітей до 14 років).

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Водночас дозволяється більша кількість пасажирів за умови, що вони є членами однієї сім'ї.

Наголошують, що при перевезеннях у залізничному та авіатранспорті відповідальність за наявність відповідних документів у пасажирів несе перевізник, саме на них правоохоронці складатимуть протокол.

Однак на міжрегіональних автобусах відповідальність за наявність COVID-документів несе пасажир. Втім норма про наявність цих документів не поширюються на неповнолітніх.

В Україні вже діють нові правила міжобласних перевезень

Відсутність документів тягне за собою накладення штрафу в розмірі від

Зазначимо, що з 21 жовтня в Україні почали діяти нові правила міжобласних пасажирських перевезень. Тепер для того, аби подорожувати літаком, потягом чи автобусом пасажиру необхідно показати один із документів: