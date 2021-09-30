Який тип діабету найнебезпечніший при коронавірусі

Автори нового дослідження порівняли смертність і фактори ризику у діабетиком з COVID-19 з метою створити прогностичну модель для лікарів. Результати виявилися досить несподіваними.

Нове дослідження діабету

У дослідження включили 1 004 пацієнти з цукровим діабетом обох типів, госпіталізованих з COVID-19 в лікарні Англії. Середній вік склав 74,1 року, більшість з них – чоловіки (60,7%). Більша частина учасників (56,2%) мали різні судинні ускладнення діабету, наприклад, невропатію або ретинопатію.

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Діабет другого типу небезпечніший при коронавірусу

Виявилося, що у людей з діабетом другого типу ризик смерті протягом тижня після госпіталізації у 2,5 раза вищий в порівнянні з пацієнтами з діабетом першого типу, який є важчою формою цієї патології. На думку авторів дослідження, це може бути пов'язано з віковим фактором: діабет другого типу частіше розвивається у людей похилого віку і може супроводжуватися іншими хронічними захворюваннями.

Вчені також з'ясували, що майже кожному десятому хворому потрібно внутрішньовенне введення інсуліну під час лікування, в тому числі пацієнтам, яким раніше він не був потрібен. Смертність серед таких людей була вдвічі нижча в порівнянні з тими, хто отримував інше лікування. Вчені припустили, що це може бути пов'язано з якіснішим контролем рівня цукру в крові хворих, що покращує їхнє виживання.

Інші патології

Підвищений ризик смерті від COVID-19 був вище серед пацієнтів молодше 70 років з хронічними захворюваннями нирок – майже у 2,8 раза більше в порівнянні з тією ж віковою групою хворих без цієї патології. Ймовірно, це пов'язано з серйозним запальним процесом і ослабленим імунітетом в цій групі пацієнтів, вважають автори дослідження.

Напередодні результати нового дослідження наочно показали, що невелике зниження ваги допоможе ввійти в ремісію діабетикам навіть з індексом маси тіла в межах норми.