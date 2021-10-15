Який тип харчування виявився найкориснішим для здоров'я: результати здивували вчених

Вважається, що найкращим типом харчування є середземноморська дієта або так зване "правильне харчування". Науковці виявили, що є одна дієта, яка ще корисніша за попередні.

Вчені з Ізраїлю і США вирішили порівняти ефект трьох режимів харчування для людей з ожирінням і підвищеним рівнем холестерину. Мовиться про загальну середземноморську дієту, покращену зелену середземноморську дієту та звичайне правильне харчування.

До теми Інтервальне голодування: який тип дієти найефективніший і кому підходить таке харчування

Майже 300 учасників розділили на три групи:

учасники першої групи керувались загальним принципам здорового харчування, учасники другої дотримувалися звичайної середземноморської дієти, люди з третьої групи харчувались згідно з зеленою середземноморською дієтою. Від класичної вона відрізняється тим, що до раціону додається листовий овоч Манкай та зелений чай.

Результати дослідження

Науковці виявили, що зелена дієта найкраще за інших підвищувала рівень греліну натщесерце – приблизно удвічі. Це гормон, який регулює апетит і відповідає за появу відчуття голоду.

З'ясувалося, що підвищення рівня гормону греліну натщесерце знижує обсяг вісцерального жиру і покращує чутливість до інсуліну, тим самим знижуючи ризики розвитку діабету та інших метаболічних захворювань. При цьому втрата ваги на обох середземноморських дієтах була однаковою.

Підвищення рівня греліну натщесерце також може пояснити, чому зелена дієта покращувала склад мікробіоти кишківника, знижувала кількість жиру в печінці й покращувала кардіометаболічні показники краще, ніж інші досліджувані нами дієти,

– розповіла авторка роботи Ірис Шай.

Результати роботи виявились інформативнішими, ніж розраховували дослідники. Тепер науковці знають, що рівень греліну натщесерце є важливим індикатором кардіометаболічного здоров'я при схудненні. Цей показник може стати простим методом визначення користі дієти окрім фактичної втрати ваги й суб'єктивної оцінки самопочуття.