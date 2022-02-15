Імунітет захищає від Омікрону тільки у половині випадків
Імунна відповідь після захворювання на COVID-19 гірше захищає від COVID-штаму Омікрон, ніж від попередніх варіантів вірусу.
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Вчені виявили, що природна імунна реакція ефективна проти повторного зараження Омікроном лише на 56%, а проти зараження Дельтою – на 92%.
Науковці дослідили ефективність попереднього інфікування коронавірусом у протидії варіанту Омікрон. Зокрема, вони проаналізували національну базу даних щодо COVID-19 з початку пандемії.
Нові дані про природній імунітет після COVID-19 проти нових штамів
Раніше природний імунітет після перенесеної хвороби COVID-19 був:
- на 90,2% ефективним проти повторного інфікування Альфа штамом ;
- на 85,7% ефективним проти повторного інфікування Бета штамом;
- і на 92% ефективним проти повторного інфікування Дельта штамом.
Однак у випадку з Омікроном, перенесена хвороба захищала від повторного зараження лише на 56%,
– йдеться у результатах дослідження.
При цьому у людей, які повторно заразились Омікроном, імунна відповідь після попередньої хвороби на 87,8% запобігала важким формам хвороби.
Вакцинація дає кращий захист
Найефективнішим і найбезпечнішим методом боротьби з COVID-19 залишається вакцинація. Натомість набуття природного імунітету до вірусу через інфікування може коштувати людині здоров'я та життя.
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