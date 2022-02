Який захист проти Омікрону у людей, які вже перехворіли на COVID-19

Імунна відповідь після перенесеного COVID-19 гірше захищає від штаму Омікрон, ніж від попередніх варіантів вірусу.

Імунітет захищає від Омікрону тільки у половині випадків

Імунна відповідь після захворювання на COVID-19 гірше захищає від COVID-штаму Омікрон, ніж від попередніх варіантів вірусу.

Увага Як вчасно розпізнати інсульт і врятувати життя: головні ознаки та причини

Вчені виявили, що природна імунна реакція ефективна проти повторного зараження Омікроном лише на 56%, а проти зараження Дельтою – на 92%.

Відповідне дослідження опублікували у The New England Journal of Medicine. Воно ще пройшло незалежної експертної оцінки.

Науковці дослідили ефективність попереднього інфікування коронавірусом у протидії варіанту Омікрон. Зокрема, вони проаналізували національну базу даних щодо COVID-19 з початку пандемії.

Нові дані про природній імунітет після COVID-19 проти нових штамів

Раніше природний імунітет після перенесеної хвороби COVID-19 був:

на 90,2% ефективним проти повторного інфікування Альфа штамом ;

на 85,7% ефективним проти повторного інфікування Бета штамом;

і на 92% ефективним проти повторного інфікування Дельта штамом.

Однак у випадку з Омікроном, перенесена хвороба захищала від повторного зараження лише на 56%,

– йдеться у результатах дослідження.

При цьому у людей, які повторно заразились Омікроном, імунна відповідь після попередньої хвороби на 87,8% запобігала важким формам хвороби.

Вакцинація дає кращий захист

Найефективнішим і найбезпечнішим методом боротьби з COVID-19 залишається вакцинація. Натомість набуття природного імунітету до вірусу через інфікування може коштувати людині здоров'я та життя.

В Україні дозволили 3 "бустерну" дозу вакцини – дивитись відео