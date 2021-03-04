З якого віку дітям можна носити маску: нові рекомендації точно обурять батьків

Пандемія змусила носити маски весь світ, в тому числі дітей, адже вони теж можуть бути розповсюджувачами інфекції. До тепер вважалося, що для малюків ця профілактична міра може бути небезпечною. Італійські вчені довели, що це не так, і діти цілком можуть носити маски, особливо якщо дорослі дають їм приклад.

Нове дослідження

Нове дослідження, проведене в Італії, показало, що маски можуть бути безпечні навіть для дітей дитячого віку. Вчені залучили для участі 47 дітей, яких розділили на дві групи: до двох років і від двох до дванадцяти років.

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Після цього вони провели експеримент, в якому діти в обох групах мали носити маски під час звичайних занять, в тому числі ігор і нескладних фізичних вправ. Старших учасників попросили протягом 12 хвилин прогулюватися по коридору в масці. Під час дослідження лікарі уважно спостерігали за станом кожної дитини.

Навіть немовлята можуть носити маску

Результати показали, що в жодної дитини не було труднощів з диханням в масці, в тому числі у малюків. Кількість повітря, що видихається також істотно не змінилася.

Автори дослідження відзначили, що двоє дітей молодше двох років, які брали участь в експерименті першими, вибули з дослідження, тому що навідріз відмовилися надягати маску. Після цього вчені видали батькам маски, щоб вони до початку дослідження в домашніх умовах показали своїм дітям, як ними правильно користуватися. Тоді ніхто з маленьких учасників не відмовився від носіння маски. На думку дослідників, це підкреслює необхідність навчати дітей через особистий приклад.

Рекомендації ВООЗ

Джерело: ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я стверджує, що дітей не слід змушувати носити маски до п'яти років. У рекомендаціях є застереження, що в деяких країнах вік для носіння маски нижче (два-три роки). В такому випадку діти молодшого віку повинні перебувати під наглядом батьків, щоб забезпечити її правильне використання і безпеку.