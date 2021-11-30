З якого віку дітям можна пити каву

Не існує безпечної дози кофеїну для дітей, тому педіатри не рекомендують пити каву дітям віком до 12 років. У підлітковому віці потрібно обмежувати вживання кофеїну до 100 мг або однієї чашки кави об'ємом 230 мл на день.

Як кофеїн впливає на дітей

До побічних ефектів кофеїну відносяться безсоння, неспокій, дратівливість, головний біль та запаморочення. У дітей менше маса тіла та їхній організм не так добре переробляє кофеїн, тому діти особливо чутливі до його дії.

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Крім того, вчені не знають, якими можуть бути довгострокові наслідки дії кофеїну на мозок дитини, який розвивається, особливо в перші роки життя. Кофеїн також міститься у чаї, колі та в енергетичних напоях.

Кофеїн також може призвести до втрати організмом кальцію. Вживання занадто великої кількості кофеїну може призвести до втрати кісткової маси. Вживання газованої води або енергетичних напоїв замість молока також може підвищити ризик розвитку остеопорозу у підлітка.

Енергетики шкодять серцю та нервовій системі, тому Американська академія педіатрії не рекомендує вживати енергетичні напої дітям та підліткам. Щороку тисячі людей, зокрема діти, отримують невідкладну допомогу через передозування кофеїну.

Коли можна дітям давати каву

Її симптоми включають блювання, високий тиск, прискорене серцебиття, проблеми із серцевим ритмом. Отже, краще не поспішати та не давати каву дитині чи підлітку – вони ще встигнуть оцінити смак капучіно.

А ось для дорослих все не так страшно і навіть корисно: якщо пити каву у помірних кількостях, це допоможе підбадьоритися. Безпечна доза кофеїну для дорослого – до 400 мг на день, це приблизно 3-4 чашки.

Раніше науковці виявили, що кава та чай здатні позитивно впливати на здоров'я людей та бути своєрідною профілактикою інсульту та постінсультного стану. Достатньо випивати всього кілька чашок цих напоїв щодня.