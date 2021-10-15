З якого віку дітям можна їсти гриби
Травна система дорослого і дитини перетравлює гриби, але робить це повільно. Річ у тім, що клітини грибів покриті хітином твердою речовиною, яке захищає вміст клітин.
Тому гриби потрібно ретельно пережовувати, щоб вони краще переварювалися. А дітям для знайомства з грибами краще давати маленькі шматочки.
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Коли дітям можна їсти гриби
Рекомендації за віком, коли можна давати дитині гриби, трохи розрізняються в різних країнах. МОЗ радить загалі відмовитися від споживання дикорослих грибів. Абсолютно протипоказане споживання грибів для дітей до 12 років, жінок у період вагітності і грудного вигодовування, людей літнього віку.
Національна служба охорони здоров'я Великобританії (NHS) рекомендує знайомити дитину з грибами з шести місяців. При цьому краще включати їх в рецепти страв, які ви робите. Наприклад, обсмажити гриби на сковорідці та додати маленькі шматочки грибів в пюре або в коржі. Так дитина зможе звикнути до смаку грибів. NHS звертає також увагу на те, що не варто давати дитині гриби, які зібрали в лісі, а краще купувати їх в магазині.
Як не з'їсти отруйний гриб
Ось кілька порад, щоб убезпечити себе в грибний сезон:
- Дізнайтеся, які їстівні гриби ростуть в лісі, куди ви збираєтеся. Збережіть їхні зображення на телефон. Можна заздалегідь встановити додаток, який визначає гриби за фотографією, наприклад iNaturalist. А краще покличте з собою досвідченого грибника.
- Збирайте тільки ті гриби, які ви добре знаєте. Не чіпайте і не зривайте гриби, які вам невідомі. Якщо сумніваєтеся, краще не беріть.
- Не куштуйте сирі гриби на смак, особливо якщо ви вперше їх бачите.
- Не вірте міфу, що при приготуванні концентрація токсичних речовин зменшується. Варіння, смаження або заморозка не зроблять гриби менш отруйними.