З якого віку дітям можна їсти гриби

Травна система дорослого і дитини перетравлює гриби, але робить це повільно. Річ у тім, що клітини грибів покриті хітином твердою речовиною, яке захищає вміст клітин.

Тому гриби потрібно ретельно пережовувати, щоб вони краще переварювалися. А дітям для знайомства з грибами краще давати маленькі шматочки.

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Коли дітям можна їсти гриби

Рекомендації за віком, коли можна давати дитині гриби, трохи розрізняються в різних країнах. МОЗ радить загалі відмовитися від споживання дикорослих грибів. Абсолютно протипоказане споживання грибів для дітей до 12 років, жінок у період вагітності і грудного вигодовування, людей літнього віку.

Національна служба охорони здоров'я Великобританії (NHS) рекомендує знайомити дитину з грибами з шести місяців. При цьому краще включати їх в рецепти страв, які ви робите. Наприклад, обсмажити гриби на сковорідці та додати маленькі шматочки грибів в пюре або в коржі. Так дитина зможе звикнути до смаку грибів. NHS звертає також увагу на те, що не варто давати дитині гриби, які зібрали в лісі, а краще купувати їх в магазині.

Як не з'їсти отруйний гриб

Ось кілька порад, щоб убезпечити себе в грибний сезон: