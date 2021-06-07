Науковці з Університету Дюка запросили на чаювання 104 трирічних дитини. Кожному з них дали синю наклейку.

До теми Які медичні засоби можна взяти із собою в літак: правильна аптечка

Потім дослідники сказали дітям, що ця наклейка робить їх частиною команди й почали спостерігати, як маленькі учасники обирали види чаю, закуски й посуд для чаювання.

Спершу дітям давали зробити самостійний вибір. Потім учасникам давали поспілкуватися між собою та ще раз запрошували до вибору.

Результат експерименту:

Виявилось, що навіть вислухавши думки інших, діти зазвичай зупинялися на своєму першому виборі. До прикладу, учасники, які спочатку говорили, що хочуть пончик, врешті-решт обирали пончик (незалежно від того, що говорили інші).

Але у 23% випадків діти міняли вибір, спираючись на думку інших. Також вони з більшою ймовірністю погоджувалися з оточенням, коли вибір представляли як норму для групи, а не як особисту перевагу.

При цьому в такому випадку діти опирались на думку групи, а не на думку авторитетів – авторів експерименту.

Ми не народжуємося, знаючи, що говорити, коли хтось чхає, в який час носити капелюх і що їсти виделкою, а не руками. Більшість з нас починають переймати ці неписані соціальні правила в дитинстві. Питання в тому, що спонукає дітей переймати норми. Можливо, вони насправді не намагаються відповідати загальноприйнятому образу дій. А хочуть показати повагу до навколишніх і відчути більш тісний зв'язок з ними,

– зазначив автор роботи Леон Лі.

В якому віці діти перестають слухати дорослих та починають слідувати за групою

На думку авторів, отримані результати підтримують ідею про те, як діти визначаються з вибором.

У перші роки життя малюки роблять те, що просять дорослі, з поваги до авторитету. Але приблизно до трьох років вони починають думати по-іншому та починають розуміти такі сигнали як щось важливе для групи. Тож діють з почуття зв'язаності з навколишніми.

Для всіх батьків важливо піклуватись про своїх дітей. З вологим туалетним папером Smile це стає ще легше! Гіпоалергенні компоненти, які не викликають подразнень у малюка, та доступна ціна – здається, це ідеальне поєднання.