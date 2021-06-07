У якому віці діти починають наслідувати поведінку інших

Вчені визначили, у якому віці діти починають погоджуватися з тим, що говорять однолітки, аби вписатися в групу. І навпаки, коли вони перестають слідувати за думкою авторитета.
Науковці з Університету Дюка запросили на чаювання 104 трирічних дитини. Кожному з них дали синю наклейку.
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Потім дослідники сказали дітям, що ця наклейка робить їх частиною команди й почали спостерігати, як маленькі учасники обирали види чаю, закуски й посуд для чаювання.
Спершу дітям давали зробити самостійний вибір. Потім учасникам давали поспілкуватися між собою та ще раз запрошували до вибору.
Результат експерименту:
- Виявилось, що навіть вислухавши думки інших, діти зазвичай зупинялися на своєму першому виборі. До прикладу, учасники, які спочатку говорили, що хочуть пончик, врешті-решт обирали пончик (незалежно від того, що говорили інші).
- Але у 23% випадків діти міняли вибір, спираючись на думку інших. Також вони з більшою ймовірністю погоджувалися з оточенням, коли вибір представляли як норму для групи, а не як особисту перевагу.
- При цьому в такому випадку діти опирались на думку групи, а не на думку авторитетів – авторів експерименту.
Ми не народжуємося, знаючи, що говорити, коли хтось чхає, в який час носити капелюх і що їсти виделкою, а не руками. Більшість з нас починають переймати ці неписані соціальні правила в дитинстві. Питання в тому, що спонукає дітей переймати норми. Можливо, вони насправді не намагаються відповідати загальноприйнятому образу дій. А хочуть показати повагу до навколишніх і відчути більш тісний зв'язок з ними,
– зазначив автор роботи Леон Лі.
В якому віці діти перестають слухати дорослих та починають слідувати за групою
На думку авторів, отримані результати підтримують ідею про те, як діти визначаються з вибором.
У перші роки життя малюки роблять те, що просять дорослі, з поваги до авторитету. Але приблизно до трьох років вони починають думати по-іншому та починають розуміти такі сигнали як щось важливе для групи. Тож діють з почуття зв'язаності з навколишніми.Для всіх батьків важливо піклуватись про своїх дітей. З вологим туалетним папером Smile це стає ще легше! Гіпоалергенні компоненти, які не викликають подразнень у малюка, та доступна ціна – здається, це ідеальне поєднання.