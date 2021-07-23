З грудня 2020 року по лютий 2021 в Орегонському університеті провели поголовну вакцинальну кампанію серед усіх співробітників препаратом від компаній Pfizer та BioNTech. Працівники закладу й стали учасниками дослідження.
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Зразки сироватки крові збирали до отримання першої дози препарату і через 2 тижні після другої. Потім науковці перевірили дані по 50 людям, яких розподілили по групах відповідно до віку. Варто зауважити, що 54% становили жінки.
Біоматеріал в пробірках піддали дії початковому варіанту SARS-CoV-2 з Уханю та Гамма-штаму (виявленого у Бразилії).
Результати дослідження
- Стійкі нейтралізуючі реакції проти вихідного штаму спостерігали в усіх учасників та учасниць дослідження,
- А ось імунна відповідь проти бразильського варіанту виявилась слабшою.
- В обох випадках рівень антитіл корелював з віком: у наймолодшій групі (20 – 29 років) титри імуноглобулінів до Уханьского типу SARS-CoV-2 були в 6,8 разів вищими в порівнянні з найстарішою групою (70 – 82 років). Тобто зниження склало 85%.
Початкові титри антитіл після вакцинації були негативно пов'язані з віком, що призвело до зниження здатності нейтралізувати SARS-CoV-2 in vitro. Титри проти Гамма-штаму виявилися зниженими у всіх вікових груп, хоча різниця між групами була меншою (у 2,5 раза),
– йдеться в повідомленні.
Нещодавні дослідження вакцинованого населення показали помітне зростання захворюваності серед щеплених людей похилого віку. Тож літні люди залишаються сприятливішими до коронавірусу навіть коли вакциновані проти хвороби.
Але вакцинація в будь-якому випадку важлива, оскільки може вберегти від важкого перебігу хвороби.
Вакцина, як і раніше, викликає сильні імунні реакції в порівнянні з природною хворобою у більшості літніх, навіть якщо титри антитіл нижчі, ніж у молодих,
– підсумували автори дослідження.