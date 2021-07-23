У якому віці гірше діють COVID-вакцини

Вчені з Орегонського університету охорони здоров'я і науки вирішили перевірити, які фактори впливають на ефективність вакцини проти коронавірусу. Особливу увагу звернули на вік учасників та учасниць.

З грудня 2020 року по лютий 2021 в Орегонському університеті провели поголовну вакцинальну кампанію серед усіх співробітників препаратом від компаній Pfizer та BioNTech. Працівники закладу й стали учасниками дослідження.

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Зразки сироватки крові збирали до отримання першої дози препарату і через 2 тижні після другої. Потім науковці перевірили дані по 50 людям, яких розподілили по групах відповідно до віку. Варто зауважити, що 54% становили жінки.

Біоматеріал в пробірках піддали дії початковому варіанту SARS-CoV-2 з Уханю та Гамма-штаму (виявленого у Бразилії).

Результати дослідження

Стійкі нейтралізуючі реакції проти вихідного штаму спостерігали в усіх учасників та учасниць дослідження,

А ось імунна відповідь проти бразильського варіанту виявилась слабшою.

В обох випадках рівень антитіл корелював з віком: у наймолодшій групі (20 – 29 років) титри імуноглобулінів до Уханьского типу SARS-CoV-2 були в 6,8 разів вищими в порівнянні з найстарішою групою (70 – 82 років). Тобто зниження склало 85%.

Початкові титри антитіл після вакцинації були негативно пов'язані з віком, що призвело до зниження здатності нейтралізувати SARS-CoV-2 in vitro. Титри проти Гамма-штаму виявилися зниженими у всіх вікових груп, хоча різниця між групами була меншою (у 2,5 раза),

– йдеться в повідомленні.

Згідно з даними проміжних клінічних випробувань,

Нещодавні дослідження вакцинованого населення показали помітне зростання захворюваності серед щеплених людей похилого віку. Тож літні люди залишаються сприятливішими до коронавірусу навіть коли вакциновані проти хвороби.

Але вакцинація в будь-якому випадку важлива, оскільки може вберегти від важкого перебігу хвороби.

Вакцина, як і раніше, викликає сильні імунні реакції в порівнянні з природною хворобою у більшості літніх, навіть якщо титри антитіл нижчі, ніж у молодих,

– підсумували автори дослідження.