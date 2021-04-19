У сучасному світі вважається, що кращі роки людини припадають на молодість. Нібито у 20-25 років ми відчуваємо себе найщасливішими. Однак вчені довели, що це не так.

Найщасливіший вік

Учасників дослідження, яке проводила компанія OnePoll, запитали: "Якби ви могли прожити життя в одному віці, який би ви обрали?" Результат опитування здивував.

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Виявилося, що:

в середньому респонденти хотіли б зупинитися на віці 36 років;

4 з 10 учасників заявили, що ніколи не хотіли б повернутися у своє 20-річчя;

більша частина учасників вважають, що вони не тільки виглядають молодшими за свій справжній вік (в середньому на 5 років), а й відчувають себе молодше на 6 років.

Також, згідно з опитуванням, трохи менше половини учасників опитування підтримують активне довголіття.

Чому після 30

Здавалося б, у віці 30-45 років на людину звалюється багато проблем: сім'я, кар'єра, догляд за літніми батьками, покупка житла. Складно уявити, що саме на цей період припадають найщасливіші роки життя.

Однак, за словами науковців, люди дійсно визнавали, що їм доводиться нести більше відповідальності, але при цьому вони говорили про почуття глибокого задоволення.

Респонденти пояснювали, що саме зараз відчули себе в розквіті сил. Роки побудови кар'єри та відносин привели їх до точки, яку вони схарактеризували "пунктом призначення". Ці дані можуть свідчити про те, що сьогодні як мінімум необхідно переглянути своє ставлення до життя за 30 і відійти від стереотипів.