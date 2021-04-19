В якому віці люди почувають себе найщасливішими

Джерело:Fast Company
У сучасному світі вважається, що кращі роки людини припадають на молодість. Нібито у 20-25 років ми відчуваємо себе найщасливішими. Однак вчені довели, що це не так.
Учасників дослідження, яке проводила компанія OnePoll, запитали: "Якби ви могли прожити життя в одному віці, який би ви обрали?" Результат опитування здивував.
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Виявилося, що:
Також, згідно з опитуванням, трохи менше половини учасників опитування підтримують активне довголіття.
Здавалося б, у віці 30-45 років на людину звалюється багато проблем: сім'я, кар'єра, догляд за літніми батьками, покупка житла. Складно уявити, що саме на цей період припадають найщасливіші роки життя.
Однак, за словами науковців, люди дійсно визнавали, що їм доводиться нести більше відповідальності, але при цьому вони говорили про почуття глибокого задоволення.
Респонденти пояснювали, що саме зараз відчули себе в розквіті сил. Роки побудови кар'єри та відносин привели їх до точки, яку вони схарактеризували "пунктом призначення". Ці дані можуть свідчити про те, що сьогодні як мінімум необхідно переглянути своє ставлення до життя за 30 і відійти від стереотипів.