Мозок сповільнюється пізніше, ніж вважалось

Час вашої реакції, як правило, сповільнюється з віком, але нове дослідження стверджує, що це не тому, що швидкість вашого мозку погіршується. Згідно з дослідженням, ваш мозок залишається таким же спритним, поки вам не виповниться 60 років.

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Так чому ж тоді купа попередніх досліджень привела експертів до думки, що розумова швидкість досягає піку у 20 років?

Це тому, що часу реакції та відповіді заважають фактори, які не є вашою розумовою (когнітивною) здібністю. Але з віком ви стаєте менш імпульсивними, а ваші фізичні рефлекси також починають знижуватися у 20 років. Ці фактори уповільнюють швидкість, з якою ви реагуєте на навколишній світ, але це не тому, що ваш мозок стає менш вправним.

Ми можемо пояснити повільнішу реакцію тим, що з віком люди стають обережнішими у своїх рішеннях, тобто намагаються уникати помилок. Водночас рухові процеси, тобто натискання клавіш реагування в експерименті, сповільнюються зі збільшенням віку,

– зазначили науковці.

Як відбувалося дослідження

Для цього дослідження науковці проаналізували дані понад 1,2 мільйона людей, які брали участь в онлайн-експерименті, який вимірював час їхніх реакції на мозковий тест. Учасники мали класифікувати добірку слів і зображень, які спалахували на екрані, натискаючи правильну клавішу у відповідь. Дослідники повідомили, що час реакції людей почав сповільнюватися після 20 років.

Раніше вчені з Університету Піттсбурга провели масштабне дослідження та визначили, що фізичні вправи можуть допомогти зберегти пам'ять у літньому віці.