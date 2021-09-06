В якому віці найвищий ризик набути ожиріння

Нині боротьба з ожирінням у всьому світі дає вкрай скромні результати. Вчені прогнозують збільшення епідемії ожиріння в найближчі роки. Вони вважають, що потрібні зміни в масовій профілактиці цієї проблеми. Наприклад, слід уточнити, у яких груп людей ризик набору ваги найбільший.

Сьогоднішня політика охорони здоров'я заснована на дослідженнях, які підкреслюють велику поширеність ожиріння серед людей середнього віку (40 – 59 років). Однак вони не враховують динаміки набору ваги в різному віці. Водночас деякі роботи демонстрували, що найбільше товстіють молоді люди.

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Нове дослідження ожиріння

У новому дослідженні вчені уточнили, в якому віці найбільше змінюється індекс маси тіла – показник, який використовують для діагностики ожиріння. Для його обчислення вагу в кілограмах ділять на квадрат зросту в метрах. ІМТ 25 – 30 свідчить про зайву вагу, понад 30 – про ожиріння.

Автори дослідження проаналізували дані з 400 лікувальних установ Великобританії, в яких надають первинну медичну допомогу. Вони містили інформацію про десятилітню динаміку зміни ІМТ для понад 1 мільйона осіб у віці від 18 до 74 років. Дослідження охопило період з 1998 по 2016 роки.

Ризик ожиріння

Виявилося, що люди з нормальною вагою у віці 18 – 24 років протягом 10 років отримують ожиріння в 4,2 раза частіше, ніж люди зі старшої вікової групи (65 – 74 роки). Перехід від зайвої ваги до ожиріння у молодих людей відбувається в 4,6 раза частіше, а ймовірність розвитку важкого ожиріння у них в 5,9 раза вищий.

Згідно з даними, які були отримані в цьому дослідженні, стать, соціоекономічні чинники та національність грали в десятирічному ризику ожиріння меншу роль, ніж вік.

На підставі отриманих результатів учені створили калькулятор, які пророкує ризик розвитку ожиріння, виходячи з віку, статі, соціального стану і поточного ІМТ.

Раніше науковці виявили, що організм може компенсувати спалювання калорій під час вправ, економлячи енергію, яка зазвичай іде на підтримку його основних функцій. Через це явище люди з ожирінням так повільно втрачають кілограми.