Нове дослідження

Дослідження, яке зараз проводять експерти з Університету Глазго і Бірмінгемського університету, відбувається для оцінки імунної відповіді після щеплення проти COVID-19 у людей з ослабленим імунітетом. Серед них пацієнти з онкозахворюваннями, ревматоїдним артритом, хронічними хворобами печінки та нирок і деякими іншими станами.

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У дослідженні беруть участь близько 600 жителів Великої Британії з імунодефіцитом, які пройшли повну вакцинацію від COVID-19 препаратами виробництва компаній AstraZeneca або Pfizer. Вони здали зразки крові до отримання першого компонента вакцини та через чотири тижні після другого.

Імунні захворювання

Проміжні результати показали, що принаймні у 40% пацієнтів розвинувся дуже слабка імунна відповідь, а у 11% антитіла не виробляються навіть через чотири тижні після другого щеплення. Найчастіше нездатність генерувати антитіла спостерігалася в підгрупах пацієнтів з васкулітом, які отримують лікування моноклональними антитілами (ритуксимабом) – ефективність вакцинації у них була знижена на 90% в порівнянні зі здоровими людьми.

Які хвороби знижують ефективність вакцин

у пацієнтів з артритом імунну відповідь після щеплення знижена на 54%;

у людей на гемодіалізі – на 21%;

із захворюваннями печінки – на 51%;

з раком крові – на 39%;

з іншими онкозахворюваннями – на 17%;

які перенесли трансплантацію кісткового мозку – на 33%.

Найближчим часом в рамках дослідження експерти планують вивчити ефективність бустера – додаткової, третьої, дози вакцини для цих груп пацієнтів.

Також нове дослідження американських вчених показало, що ефективність вакцин проти коронавірусу виробництва Pfizer і Moderna впала з 91% до 66%.