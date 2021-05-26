Якою буде ситуація з COVID-19 в Україні на початку літа: прогноз науковців

Вчені з Національної академії наук України спрогнозували, якою буде захворюваність в Україні початку літа. Загалом ситуація покращуватиметься.

Нині в Україні знижується захворюваність на коронавірус. Вчені прогнозують, що ця тенденція зберігатиметься ще щонайменше 2 тижні.

До теми Коронавірус в Україні: понад 3 тисячі інфікованих, 208 – летальних

Зазначається, що середня кількість нових зафіксованих випадків на день зменшилася до 3 767. Окрім цього, знизилась і смертність – приблизно на 174 випадки на день.

Прогноз захворюваності НАН на найближчі 2 тижні:

Кількість нових хворих на COVID-19 щодня буде зменшуватися принаймні до 8 червня,

Середня кількість нових випадків впродовж тижня від 26 травня по 1 червня дорівнюватиме 3442,

Впродовж тижня 2 – 8 червня середній приріст нових хворих дорівнюватиме 2914.

Показники смертності вищі, ніж минулого року

Також у НАН порівняли показники смертності за 2021 та 2020 роки. У березні 2021 року померлих від коронавірусу було на 16,6 тисяч більше, ніж в такий самий період у 2020 році.

У березні 2021 року було на 12,9 тисяч померлих з усіх причин більше, ніж у середньому в березні 2015 – 2019 років, та на 16,6 тисяч більше, ніж у березні 2020 року. Число летальних випадків при COVID-19 у березні 2021 року дорівнювало 7,7 тисяч,

– йдеться в повідомленні НАН.