Якою буде захворюваність на COVID-19 у квітні: вчені назвали 9 областей з найгіршим прогнозом

Наприкінці березня кількість хворих на COVІD-19 в Україні за добу може сягати 15 тисяч, уже в квітні цей показник ймовірно зросте до 20 тисяч.

В Україні фіксуватимуть 20 тисяч хворих щоденно

Прогнози вчених Національної академії наук формувалися за допомогою статистичної моделі Facebook Prophet та компартментної моделі SEIR-U.

До теми У деяких людей імунітет до COVID-19 може тривати десятиліттями

Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 16 217 (Prophet) і 15 063 (SEIR-U) протягом тижня 24-30 березня 2021 року та 19 759 (SEIR-U) протягом тижня 31 березня - 6 квітня 2021 року,

– йдеться у повідомленні НАН.

Наскільки зросте смертність

Середня кількість нових летальних випадків за день на початку квітня може сягати 380 випадків. Наразі летальність дорівнює приблизно 2,5% серед виявлених хворих.

Увага! Такий показник летальності уже на 30% перевищує показник осінньої хвилі.

Найбільше інфікованих на початку квітня очікується в 9 регіонах:

Вінницькій області Дніпропетровській області; Житомирській області; Київській області, Львівській області; Одеській області; Харківській області; Хмельницькій області; місті Києві.

Актуальна статистика: ситуація дійсно погіршується

Станом на 24 березня в Україні зареєстрували 1 579 906 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. За минулу добу в країні виявили 14 174 нових хворих, з них 750 дітей та 434 медпрацівники.

До лікарень від учора госпіталізували 5 438 хворих на COVID-19 – це найбільше від початку пандемії в Україні.

Високою залишається й смертність – другий день підряд рекордний показник – 342 українці померли від ускладнень коронавірусу.