Наразі захворюваність уже зменшилась

На поточному тижні середня кількість нових випадків зараження на добу зменшилася до 1718 людей в день, за останні два тижні цей показник зменшився вдвічі.

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Прогнозована середня кількість інфікованих на добу:

з 9 по 15 червня становитиме 1 465,

протягом тижня 16−22 червня – 1013

До слова, наразі середня кількість летальних випадків дорівнює 91 смерті в день в середньому за останній тиждень.

У НАН також відзначили, що реальна смертність в Україні могла б стати нижчою. Це можливо за умови, якби зараз коронавірусну хворобу було повністю зупинено. Більше про це тут.

В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 1 385 людей, від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 77 пацієнтів. Водночас видужали майже 7 тисяч пацієнтів з підтвердженим діагнозом.

Від початку епідемії в країні жертвами коронавірусу стали 51 410 людей. Загалом зареєстрували 2 218 039 випадків інфікування SARS-CoV-2 серед українців.

Наразі дійсно стабілізувалась епідеміологічна ситуація – кількість тих, хто одужав за добу, традиційно перевищує кількість хворих.

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