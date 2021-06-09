Якою буде захворюваність на COVID-19 в Україні у найближчі два тижні

Вчені Національної академії наук України спрогнозували розвиток ситуації з коронавірусом в країні на найближчі два тижні.

Наразі захворюваність уже зменшилась

На поточному тижні середня кількість нових випадків зараження на добу зменшилася до 1718 людей в день, за останні два тижні цей показник зменшився вдвічі.

Увага Які медичні засоби можна взяти із собою в літак: правильна аптечка

Прогнозована середня кількість інфікованих на добу:

з 9 по 15 червня становитиме 1 465,

протягом тижня 16−22 червня – 1013

До слова, наразі середня кількість летальних випадків дорівнює 91 смерті в день в середньому за останній тиждень.

У НАН також відзначили, що реальна смертність в Україні могла б стати нижчою. Це можливо за умови, якби зараз коронавірусну хворобу було повністю зупинено. Більше про це тут.

В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 1 385 людей, від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 77 пацієнтів. Водночас видужали майже 7 тисяч пацієнтів з підтвердженим діагнозом.

Від початку епідемії в країні жертвами коронавірусу стали 51 410 людей. Загалом зареєстрували 2 218 039 випадків інфікування SARS-CoV-2 серед українців.

Наразі дійсно стабілізувалась епідеміологічна ситуація – кількість тих, хто одужав за добу, традиційно перевищує кількість хворих.