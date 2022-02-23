Якою буде захворюваність на початку березня: у НАН дали новий прогноз поширення COVID-19

Вчені Національної академії наук опублікували актуальний прогноз щодо поширення коронавірусу в Україні на початку березня. Добова захворюваність коливатиметься від 13 до 26 тисяч випадків.

Як оцінили вчені ситуацію з COVID-19 наразі

За даними НАН, зараз середня кількість нових виявлень в Україні сягає 24 853 людей на день. Середня кількість летальних випадків становить 240 смертей на день за останній тиждень.

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Яку захворюваність прогнозують

При цьому, за прогнозами вчених, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 23 799 протягом тижня 23 лютого – 1 березня 2022 року.

Та 20 076 – впродовж тижня 2 – 8 березня 2022 року.



Прогнозована кількість нових випадків за результатами обчислень статистичною моделлю Prophet / Інфографіка НАН

Висновки поширення пандемії в Україні

Підсумовуючи вчені зауважили, що в Україні триває фаза спадання захворюваності. Пік нових випадків інфікування коронавірусу припав на 10 лютого, а максимальну добову кількість нових виявлень (43,7 тисячі) зафіксували 4 лютого.

Кількість позитивних ПЛР-тестів уже зменшилася вдвічі порівняно з піковими значеннями. Тож, вчені припустили, що темпи зниження нових інфекцій будуть приблизно сталими протягом наступних тижнів.

Смертність сягнула пікових значень в останні два дні. Однак, ймовірно, поступове зниження смертності відбудеться вже з наступного тижня.