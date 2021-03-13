Михайло Радуцький назвав фактори, за яких Україна повернеться з адаптивного до загальнонаціонального карантину. За його словами, це станеться тоді, коли понад половина областей стануть "червоними".

Коли введуть загальноціональний карантин

Для того, аби Україна повернулася до посиленого карантину, є два критерії. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації.

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Іншою причиною для запровадження загальнонаціонального карантину є заповненість ліжок у лікарнях України на понад 70%.

Радуцький наголосив, що нові карантинні заборони не передбачені, лише повернення до старих.

Зауважимо, наразі червона зона каратину діє у 4 областях – Житомирській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій. Однак прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ще 9 областей та Київ незабаром також можуть потрапити під посилення обмежень.



Карта епідеміологічних зон України / Інфографіка 24 каналу

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