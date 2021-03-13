Якщо 13 областей стануть "червоними", – Радуцький пояснив, коли посилять карантин
Михайло Радуцький назвав фактори, за яких Україна повернеться з адаптивного до загальнонаціонального карантину. За його словами, це станеться тоді, коли понад половина областей стануть "червоними".
Джерело:PavlovskyNews
Коли введуть загальноціональний карантин
Для того, аби Україна повернулася до посиленого карантину, є два критерії. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації.
Читайте також Степанов закликав міста не чекати червону зону, а самим посилювати карантин
Іншою причиною для запровадження загальнонаціонального карантину є заповненість ліжок у лікарнях України на понад 70%.
Радуцький наголосив, що нові карантинні заборони не передбачені, лише повернення до старих.
Зауважимо, наразі червона зона каратину діє у 4 областях – Житомирській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій. Однак прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ще 9 областей та Київ незабаром також можуть потрапити під посилення обмежень.
Карта епідеміологічних зон України / Інфографіка 24 каналу
Головне про карантин в Україні
- Шмигаль заявив, що на Україну чекає третій локдаун. Його введуть тоді, коли більшість областей будуть у червоній зоні.
- 12 березня влада Івано-Франківська вирішила обмежити пересування у селі Поляниця, де розташований "Буковель". Адміністрація гірськолижного курорту закрила комплекс до 27 березня. Наразі там вже встановили 14 блокпостів.
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав місцеву владу не чекати на запровадження червоної зони урядом, а самостійно посилювати карантинні обмеження в містах.
Поділитися новиною