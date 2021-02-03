Якщо більшість світу не вакцинується проти COVID-19, це призведе до нових його мутацій, – ВООЗ
Слабка співпраця між країнами є серйозною перешкодою на шляху до вакцинації, яка необхідна для закінчення пандемії.
Джерело: Foreign Policy
Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус заявив, що попри збільшення кількості варіантів вакцин проти коронавірусу, виробничі потужності можуть задовольнити лише невелику частину глобальних потреб.
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Він також зауважив, що заможні країни лише з 16% населення від загальної кількості людей у світі закупили 60% світових запасів вакцин. І багато з цих держав планують до середини року вакцинувати 70% дорослого населення.
Гебреісус вкотре наголосив, що якщо більшість людей у світі залишаться не вакцинованими, то зусилля багатих країн виявляться "контрпродуктивними".
Він також попередив, що нові мутації можуть призвести до стійкості SARS-CoV-2 до вже розроблених вакцин.
Вакцинація у світі: що відомо
Джерело: Bloomerg
- Загалом нині 7 вакцин доступні для загального користування в обмежених кількостях щонайменше в 66 країнах.
- США, Велика Британія, Ізраїль та країни ЄС вже розпочали вакцинацію населення.
- Китай та Росія дозволили вакцинацію вітчизняними препаратами до закінчення випробувань ще в липні та серпні 2020 року. Відтоді вони щепили більше мільйона людей.
- Станом на 3 лютого у 66 країнах світу ввели вже понад 66 мільйонів доз.
- Але вакцини розподіляються нерівномірно. Заможні країни уклали великі угоди про постачання, а вимоги до надмірного зберігання ускладнюють доставку деяких препаратів у віддалені частини світу.
- Деяким країнам, можливо, доведеться почекати до 2022 року або й довше, перш ніж розпочати імунізацію свого населення.
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