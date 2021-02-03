Слабка співпраця між країнами є серйозною перешкодою на шляху до вакцинації, яка необхідна для закінчення пандемії.

Джерело: Foreign Policy

Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус заявив, що попри збільшення кількості варіантів вакцин проти коронавірусу, виробничі потужності можуть задовольнити лише невелику частину глобальних потреб.

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Він також зауважив, що заможні країни лише з 16% населення від загальної кількості людей у світі закупили 60% світових запасів вакцин. І багато з цих держав планують до середини року вакцинувати 70% дорослого населення.

Гебреісус вкотре наголосив, що якщо більшість людей у світі залишаться не вакцинованими, то зусилля багатих країн виявляться "контрпродуктивними".

Тедрос Адханом Гебреісус "Якщо дозволити більшості населення світу відмовитися від вакцинації, то це не лише увічнить непотрібні хвороби, смерті й біль від чинних локдаунів, але й призведе до появи нових вірусних мутацій, оскільки COVID-19 продовжить поширюватися серед незахищених груп населення”.

Він також попередив, що нові мутації можуть призвести до стійкості SARS-CoV-2 до вже розроблених вакцин.

Вакцинація у світі: що відомо

Джерело: Bloomerg