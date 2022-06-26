У відомстві зазначили, що внаслідок цього в них може розвинутися дуже небезпечний стан, що називається синдромом довготривалого здавлення. Причинами його виникнення є здавлення частин тіла (переважно кінцівок) уламками зруйнованих споруд, масивами ґрунту.

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Своєчасна та правильно надана домедична допомога врятує життя постраждалому.

Що таке синдром довготривалого здавлення

Синдром довготривалого здавлення – це невідкладний стан, при якому на певну частину тіла постраждалої людини здійснюється зовнішній тиск, внаслідок чого порушується його кровопостачання та розвивається ішемія і пошкодження м'яких тканин.

При погіршенні стану постраждалого до приїзду швидкої допомоги повторно зателефонуйте диспетчеру. За можливості розпитайте у постраждалого усі обставини отримання травми. Усю отриману інформацію передайте працівникам бригади швидкої або диспетчеру.

Як допомогти постраждалому

Перед наданням допомоги переконайтеся, що немає небезпеки. Заспокойте постраждалого, поясніть свої подальші дії. Спитайте, як довго людина перебуває під тиском. Якщо постраждалий без свідомості, слід вважати, що пройшло більше ніж 10 хвилин. Викличте екстрену допомогу та спостерігайте за постраждалим до приїзду медиків.

Якщо з моменту стискання пройшло менше ніж 10 хвилин, звільніть стиснену частину тіла. Якщо є рана і масивна кровотеча, то накладіть стискаючу пов'язку, щоб зупинити кровотечу. За необхідності накладіть кровоспинний джгут. Якщо є перелом – знерухомте пошкоджену кінцівку за допомогою стандартного обладнання (шин) чи підручних засобів.

Якщо з моменту стискання пройшло більше ніж 10 хвилин, не слід звільняти стиснену частину тіла постраждалого. У випадку, коли необхідно терміново евакуювати постраждалого, але з моменту стискання пройшло більше ніж 10 хвилин, перед звільненням стиснутої частини накладіть кровоспинний джгут. Також потрібно вкрити постраждалого термоковдрою.

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