Українців закликають не боятися вакцинації від COVID-19. Якщо ж людина категорично не хоче цього робити, хай подумає, чи готова весь час бути в локдауні. Ба більше, у європейські країни – теж зась.

Таку думку висловила лікарка-інфекціоністка Людмила Мухарська. Вона запевнила, що вакцинація – єдиний вихід побороти пандемію.

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"Пришвидшити темпи вакцинації можна, доводячи людям, що це практично єдиний ефективний захід. Якщо люди не хочуть бути постійно в локдауні – треба робити це", – запевнила лікарка.

Якщо ж локдаун людей не лякає – є ще одна причина вакцинуватись.

Якщо ви плануєте подорожувати в європейські країни. Деякі країни вже кажуть про те, що вони будуть приймати лише вакцинованих громадян,

– розповіла Мухарська.

Також лікарка зазначила, що поки немає масової вакцинації – запровадження обмежувальних заходів для такої групи інфекцій залишається наразі найдієвішим заходом. Однак це лише у разі, якщо люди їх дотримуватимуться.

Лікарка-інфекціоністка закликала вакцинуватись: відео

Вакцинація в Україні: коротко

В Україні 24 лютого розпочали вакцинувати від коронавірусу, але темпі – дуже низькі.

За добу 9 березня в Україні щеплення отримали 4 362 особи . Загалом від початку кампанії – 23 480 громадян.

. Загалом від початку кампанії – Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зауважив, що добова кількість щеплень сягнула 3 тисяч. Варто зазначити, що у планах було – 10 тисяч уколів на добу.



Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу