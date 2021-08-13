Визначити – їстівний гриб, чи ні буває вкрай важко. Через незнання і трапляється більшість випадків інтоксикації.

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Як уберегтися від отруєння

Єдиного правила, яке б цілковито допомогло безпечно розрізняти їстівні гриби – на жаль, немає. Щоб точно себе вберегти, потрібно хіба що взагалі відмовитися від вживання грибів, які вирощені не в промислових умовах.

У МОЗ наголосили, що дикі гриби не можна вживати:

  • маленьким дітям;
  • літнім людям;
  • вагітним;
  • жінкам, що годують грудьми.

Ба більше, якщо навіть їстівні гриби неправильно приготувати та з'їсти, то це також може спричинити навіть важке отруєння. Тобто, навіть якщо їх почистити і термічно обробити – так токсинів не позбутися.

Тривала токсична дія отруйних речовин на печінку, нирки та нервову систему можуть спричинити смерть.

У перезрілих та несвіжих грибах накопичуються токсини, утворені в результаті розкладу білків, також їстівні гриби можуть бути уражені грибами-паразитами. Це може підвищити ризик отруєння,
– пояснили у відомстві.

Симптоми отруєння

Симптоми отруєння можуть виникати як через 20 хвилин, так і протягом кількох годин після споживання.

Отруєння грибами – симптоми
  • нудота, блювання;
  • різкий біль в животі;
  • діарея;
  • запаморочення;
  • підвищення температури тіла;
  • зниження пульсу;
  • задуха;
  • судоми;
  • відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);
  • поява галюцинацій та марення;
  • рясне слиновиділення.

Як діяти, якщо ви все ж отруїлися грибами?

  1. Одразу телефонуйте до за номером 103.
  2. Спробуйте викликати блювання.
  3. Промийте шлунок теплою водою.
  4. Слідкуйте за водно-сольовим балансом. Якщо доступу до аптечних засобів нема, постійно пийте розчин води, солі та цукру.
  5. Прийміть сорбенти.

Крім цього, після появи симптомів не можна вживати молочні та кисломолочні продукти, алкоголь – це прискорить потрапляння токсинів у кров.

У МОЗ також рекомендували зберегти залишки грибів або приготованих із них страв, аби прискорити лабораторну діагностику отруєння і призначення лікування.