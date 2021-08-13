Визначити – їстівний гриб, чи ні буває вкрай важко. Через незнання і трапляється більшість випадків інтоксикації.
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Як уберегтися від отруєння
Єдиного правила, яке б цілковито допомогло безпечно розрізняти їстівні гриби – на жаль, немає. Щоб точно себе вберегти, потрібно хіба що взагалі відмовитися від вживання грибів, які вирощені не в промислових умовах.
У МОЗ наголосили, що дикі гриби не можна вживати:
- маленьким дітям;
- літнім людям;
- вагітним;
- жінкам, що годують грудьми.
Ба більше, якщо навіть їстівні гриби неправильно приготувати та з'їсти, то це також може спричинити навіть важке отруєння. Тобто, навіть якщо їх почистити і термічно обробити – так токсинів не позбутися.
Тривала токсична дія отруйних речовин на печінку, нирки та нервову систему можуть спричинити смерть.
У перезрілих та несвіжих грибах накопичуються токсини, утворені в результаті розкладу білків, також їстівні гриби можуть бути уражені грибами-паразитами. Це може підвищити ризик отруєння,
– пояснили у відомстві.
Симптоми отруєння
Симптоми отруєння можуть виникати як через 20 хвилин, так і протягом кількох годин після споживання.
- нудота, блювання;
- різкий біль в животі;
- діарея;
- запаморочення;
- підвищення температури тіла;
- зниження пульсу;
- задуха;
- судоми;
- відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);
- поява галюцинацій та марення;
- рясне слиновиділення.
Як діяти, якщо ви все ж отруїлися грибами?
- Одразу телефонуйте до за номером 103.
- Спробуйте викликати блювання.
- Промийте шлунок теплою водою.
- Слідкуйте за водно-сольовим балансом. Якщо доступу до аптечних засобів нема, постійно пийте розчин води, солі та цукру.
- Прийміть сорбенти.
Крім цього, після появи симптомів не можна вживати молочні та кисломолочні продукти, алкоголь – це прискорить потрапляння токсинів у кров.
У МОЗ також рекомендували зберегти залишки грибів або приготованих із них страв, аби прискорити лабораторну діагностику отруєння і призначення лікування.