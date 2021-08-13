Якщо отруїлись грибами: що потрібно одразу зробити та як уникнути

Отруєння грибами – одне із найважчих серед харчових отруєнь. Втім, вже невдовзі розпочнеться сезон, тож потрібно знати, як уберегтися від небажаних наслідків.

Визначити – їстівний гриб, чи ні буває вкрай важко. Через незнання і трапляється більшість випадків інтоксикації.

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Як уберегтися від отруєння

Єдиного правила, яке б цілковито допомогло безпечно розрізняти їстівні гриби – на жаль, немає. Щоб точно себе вберегти, потрібно хіба що взагалі відмовитися від вживання грибів, які вирощені не в промислових умовах.

У МОЗ наголосили, що дикі гриби не можна вживати:

маленьким дітям;

літнім людям;

вагітним;

жінкам, що годують грудьми.

Україні їстівних видів грибів – до 500. Неїстівних та отруйних приблизно 2 000, тож часом їх дуже легко сплутати.

Ба більше, якщо навіть їстівні гриби неправильно приготувати та з'їсти, то це також може спричинити навіть важке отруєння. Тобто, навіть якщо їх почистити і термічно обробити – так токсинів не позбутися.

Тривала токсична дія отруйних речовин на печінку, нирки та нервову систему можуть спричинити смерть.

У перезрілих та несвіжих грибах накопичуються токсини, утворені в результаті розкладу білків, також їстівні гриби можуть бути уражені грибами-паразитами. Це може підвищити ризик отруєння,

– пояснили у відомстві.

Симптоми отруєння

Симптоми отруєння можуть виникати як через 20 хвилин, так і протягом кількох годин після споживання.

Отруєння грибами – симптоми нудота, блювання;

різкий біль в животі;

діарея;

запаморочення;

підвищення температури тіла;

зниження пульсу;

задуха;

судоми;

відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);

поява галюцинацій та марення;

рясне слиновиділення.

Як діяти, якщо ви все ж отруїлися грибами?

Одразу телефонуйте до за номером 103. Спробуйте викликати блювання. Промийте шлунок теплою водою. Слідкуйте за водно-сольовим балансом. Якщо доступу до аптечних засобів нема, постійно пийте розчин води, солі та цукру. Прийміть сорбенти.

Крім цього, після появи симптомів не можна вживати молочні та кисломолочні продукти, алкоголь – це прискорить потрапляння токсинів у кров.

У МОЗ також рекомендували зберегти залишки грибів або приготованих із них страв, аби прискорити лабораторну діагностику отруєння і призначення лікування.