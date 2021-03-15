Якщо в Україні понад 50% областей перейдуть у червону зону карантину, влада може ввести локдаун. Однак наразі динаміка показує, що його можна уникнути.

За словами глави Міністерства охорони здоров'я, боротьба з коронавірусом триває. Актуально У чергу на вакцинацію від COVID-19 записалися сотні тисяч українців Якщо понад 50 – 70% областей перейдуть на червоний рівень, тоді ми говоритимемо про жорсткий карантин на території усієї України,

– наголосив Степанов. Що ще сказав Степанов Загострення ситуації з коронавірусом в Україні спровокував, зокрема, британський штам.

Наразі найбільш напружена ситуація на Заході.

Однак після посилення карантину на Прикарпатті та Закарпатті ситуація трішки стабілізувалася. Зокрема, це проявляється у динаміці госпіталізації.

Карантинні обмеження працюють.

На Закарпатті заповнено понад 70% кисневих ліжок.

Влада вже розуміє, яким шляхом йти, щоб стабілізувати ситуацію. Що відбувається з COVID-19 в Україні За добу 14 березня в Україні виявили 6 792 нових інфікованих коронавірусом. На жаль, померли 130 заражених.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підхопив коронавірус. Посадовцю вже ввели першу дозу вакцини, однак препарат діє після 2 щеплень.

Тим часом в Україні створили тест, який може перевірити ефективність будь-якої COVID-вакцини.

