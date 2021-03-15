Якщо понад 50% областей перейдуть на червоний рівень, – Степанов про локдаун
Якщо в Україні понад 50% областей перейдуть у червону зону карантину, влада може ввести локдаун. Однак наразі динаміка показує, що його можна уникнути.
Джерело:Свобода слова на ICTV
За словами глави Міністерства охорони здоров'я, боротьба з коронавірусом триває.
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Якщо понад 50 – 70% областей перейдуть на червоний рівень, тоді ми говоритимемо про жорсткий карантин на території усієї України,
– наголосив Степанов.
Що ще сказав Степанов
- Загострення ситуації з коронавірусом в Україні спровокував, зокрема, британський штам.
- Наразі найбільш напружена ситуація на Заході.
- Однак після посилення карантину на Прикарпатті та Закарпатті ситуація трішки стабілізувалася. Зокрема, це проявляється у динаміці госпіталізації.
- Карантинні обмеження працюють.
- На Закарпатті заповнено понад 70% кисневих ліжок.
- Влада вже розуміє, яким шляхом йти, щоб стабілізувати ситуацію.
Що відбувається з COVID-19 в Україні
- За добу 14 березня в Україні виявили 6 792 нових інфікованих коронавірусом. На жаль, померли 130 заражених.
- Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підхопив коронавірус. Посадовцю вже ввели першу дозу вакцини, однак препарат діє після 2 щеплень.
- Тим часом в Україні створили тест, який може перевірити ефективність будь-якої COVID-вакцини.
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