Якщо щепили "Супутником": якою вакциною можна ревакцинуватися в Україні

Російську вакцину "Супутник V" все ще не схвалили в жодній організації. Однак нею змушені вакцинуватися жителі окупованого Криму і окремих районів Донецької та Луганської областей.

Втім ті, хто щеплені російською вакциною, можуть ревакцинуватися в Україні. Завідувачка кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти Алла Волоха розповіла, якими препаратами це можна зробити.

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Для цього підійдуть такі препарати:

AstraZeneca;

Pfizer;

Moderna.

Примусова вакцинація

Зараз російським препаратом змушені вакцинуватися деякі жителі окупованих територій. З огляду на це слід розробити офіційні рекомендації щодо того, чи сумісний цей препарат з іншими, щоб люди могли ревакцинуватися на підконтрольній Україні території.

Я думаю, що це має бути все-таки дійсно якось регламентовано в рекомендаціях,

– зазначила Волоха.

Втім, враховуючи вже наявні дані, вже зараз можна підібрати сумісні вакцини зі "Супутником".

"Супутник" – це векторна вакцина, і вона схожа за дією на вакцину AstraZeneca. Оскільки після AstraZeneca дозволяють робити щеплення вакцинами Pfizer або Moderna (тобто вакцинами, зробленими на платформі мРНК), то такий дозвіл, в принципі, може бути й після вакцинації "Супутником", – пояснила імунологиня.

Російську вакцину не зареєстрували у ВООЗ

Кремль почав активно просувати свою вакцину у світі з серпня 2020 року. Втім у світі не спішать закуповувати російську вакцину.

Ані Всесвітня організація охорони здоров'я, ані Європейське агентство з лікарських засобів досі не дали дозвіл на використання "Супутника V". Все через те, що російська сторона так і не показала кінцевих даних щодо її ефективності та безпеки.

Самі ж росіяни їдуть за щепленням у Європу.