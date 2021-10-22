Якщо у сім'ї один хворий, то заразяться й всі інші, – волонтерка про підступність штаму Дельта

Серед українців активно поширюється новий штам коронавірусу – Дельта. Він значно небезпечніший, ніж попередні.

Про це розповіла в ефірі 24 каналу волонтерка й очільниця благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова. За її словами, штам Дельта однозначно агресивніший. Ним заражається практично 100% осіб, які контактували з носієм.

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"Весною було багато пацієнтів, коли в сім'ї хворіла одна або дві людини, а інші – ні. Я сама цьому приклад – у моїй сім'ї хворів чоловік, а я та син не заразились. Зараз практично у всіх випадках звернень до нас – якщо є один хворий, то і всі інші в сім'ї хворіють", – розповідає волонтерка.

Як пояснює Ножевнікова, штам Дельта вирізняє активний перебіг і швидкий розвиток хвороби. Якщо на початку весни протягом двох тижнів захворювання на COVID-19 у людини пошкоджувалось 15 – 20% легень, то новий штам руйнує їх на 50 – 60% за 5 – 6 днів. Внаслідок розвивається пневмонія і стан пацієнта стає критичним. Тоді він потребує реанімації, на яку зараз величезна черга.

Ми дожили до того часу, коли пацієнт лежить у відділі терапії і чекає, щоб звільниться місце в реанімації. Але на це часу немає. Катерина Ножевнікова Волонтерка й очільниця благодійного фонду "Корпорація монстрів"

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