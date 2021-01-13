Якщо вакцина SinoVac буде неефективна, Україні повернуть гроші, – Степанов
У Міністерстві охорони здоров'я чекають на звіт про вакцину SinoVac від китайського виробника. Якщо ефективність виявиться меншою, аніж 70%, то гроші Україні повернуть.
Вимоги щодо ефективності прописані в угоді
Вимогу щодо 70% ефективності прописали у договорі з китайськими партнерами. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу, інформує 24 канал.
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Якщо препарат не відповідатиме цим стандартам, то компанія відшкодовує витрати у повному обсязі. У нас є банківська гарантія,
– зауважив Степанов.
У Бразилії стверджують, що ефективність SinoVac – близько 50%
Зазначимо, що раніше бразильський інститут Бутантан провів клінічні дослідження китайського препарату. Науковці встановили, що ефективність SinoVac ледь перевищує 50%. Степанов каже, що це дослідження стосується лише Бразилії. В українському міністерстві чекають на узагальнений звіт.
Також міністр наголосив, що Київ не припиняє перемовин з іншими виробниками вакцин. У бюджет-2021 на вакцинацію заклали 2,6 мільярда гривень.
Що відомо про постачання SinoVac до України
- 11 січня група фармкомпаній "Лекхім" оголосила про укладання угоди із SinoVac на постачання в Україну 5 мільйонів доз препарату в першому півріччі 2021 року.
- Також планують у 2022 році налагодити виробництво вакцини в Україні.
- Вакцину випробовували раніше в Туреччині та Індонезії, там рівень ефективності перевищував 90%. Проте учасників дослідження було небагато.
- Беззаперечною перевагою вакцини є умови зберігання – +2...+8 градусів. Тобто для цього не потрібно спеціальне обладнання.
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