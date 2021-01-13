У Міністерстві охорони здоров'я чекають на звіт про вакцину SinoVac від китайського виробника. Якщо ефективність виявиться меншою, аніж 70%, то гроші Україні повернуть.

Вимоги щодо ефективності прописані в угоді

Вимогу щодо 70% ефективності прописали у договорі з китайськими партнерами. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу, інформує 24 канал.

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Якщо препарат не відповідатиме цим стандартам, то компанія відшкодовує витрати у повному обсязі. У нас є банківська гарантія,

– зауважив Степанов.

У Бразилії стверджують, що ефективність SinoVac – близько 50%

Зазначимо, що раніше бразильський інститут Бутантан провів клінічні дослідження китайського препарату. Науковці встановили, що ефективність SinoVac ледь перевищує 50%. Степанов каже, що це дослідження стосується лише Бразилії. В українському міністерстві чекають на узагальнений звіт.

Також міністр наголосив, що Київ не припиняє перемовин з іншими виробниками вакцин. У бюджет-2021 на вакцинацію заклали 2,6 мільярда гривень.

Що відомо про постачання SinoVac до України

11 січня група фармкомпаній "Лекхім" оголосила про укладання угоди із SinoVac на постачання в Україну 5 мільйонів доз препарату в першому півріччі 2021 року.

Також планують у 2022 році налагодити виробництво вакцини в Україні.

Вакцину випробовували раніше в Туреччині та Індонезії, там рівень ефективності перевищував 90%. Проте учасників дослідження було небагато.

Беззаперечною перевагою вакцини є умови зберігання – +2...+8 градусів. Тобто для цього не потрібно спеціальне обладнання.

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Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу