Якщо вакцина Sinovac не пройде клінічні випробовування, Україні повернуть гроші, – Ляшко
Вакцина проти COVID-19 китайської компанії Sinovac Biotech наразі перебуває на фінальній стадії клінічних випробовувань. Втім, якщо препарат не затвердять, то Україні повернуть гроші у повному обсязі.
Що сказав Ляшко
Вакцини компаній Pfizer i Moderna також перебували на третій стадії клінічних досліджень, коли більшість країн укладали контракти на їхнє постачання Про це головний санітарний лікар України розповів в ефірі "Громадського радіо".
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"Контракт відбувається під банківські гарантії. Україна перерахувала гроші, але це не значить, що ми вже зараз будемо отримувати цю вакцину", – пояснив Ляшко.
Вакцину в Україну доставлять лише після завершення досліджень та реєстрації препарату.
У разі якщо вона не буде завершена до часу, який визначений в умовах контракту, то гроші повернуться в Україну на рахунки держпідприємства "Медичні закупівлі України". Всі ризики нівельовано,
– наголосив лікар.
Він додав, що першу партію вакцини Україна проплатила за кошти з бюджету 2020 року, а далі ведуться перемовини згідно з Держбюджетом-2021.
За словами Ляшка, наразі невідомо, коли вакцина появиться у вільному доступі: "Наразі пріоритетом виробників вакцин є уряди країн, які скуповують вакцину, щоб забезпечити людей з групи ризику безоплатно".
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Ляшко про щеплення
Політик заявив, що іншого варіанту боротьби з коронавірусом, окрім щеплення немає.
Ми повинні позбутися цих середньовічних принципів, коли колективний імунітет здобувався після того, як перехворіє майже 90% населення,
– підкреслив Ляшко.
Він зауважив, що під час формування такого колективного імунітету 50% населення помирали, виживали лише найсильніші. Зараз ми живемо в зовсім іншому соціальному середовищі, "тому потрібно робити все можливе, щоб захистити осіб з групи ризику".
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