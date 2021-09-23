Відомо, що кофеїн є стимулятором. Це означає, що він викликає активність у вашій центральній нервовій системі. Ймовірно, це може привести до збільшення частоти серцевих скорочень і артеріального тиску, а також до інших побічних ефектів.

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Кофеїнова залежність

Якщо ви регулярно п'єте багато кави або інших напоїв з кофеїном, є дуже велика ймовірність, що ви можете стати залежним від його ефектів. Так вважають вчені з Медичної школи Джонса Гопкінса. Їхні дослідження показують, що кофеїн може викликати більше звикання, ніж ми думаємо.

Якщо ви за собою помічали напади "тряски", коли у вас немає швидкого доступу до кави – то, можливо, у вас залежність.

Довідка. Згідно з дослідженням, понад 90% дорослих в США вживають кофеїн регулярно, і в середньому вони споживають близько 200 міліграмів кофеїну в день (норма – 400 міліграмів в день). Тоді як вживання набагато більшої кількості кофеїну може мати небезпечні наслідки.

Поганий сон

Хоча кава може допомогти вам прокинутися вранці і боротися з втомою протягом дня, вживання забагато кофеїну навіть за 6 годин до сну може порушити якість вашого сну, кажуть вчені.

Також це може ускладнити засипання, а також зменшити загальну кількість сну.

Занепокоєння та тривожність, збільшений пульс

Якщо ви колись відчували тремтіння після занадто великої кількості чашок кави, то фактично, це можна вважати передозуванням кофеїну. Як наслідок:

головний біль;

тремтіння;

проблеми зі сном;

частіший пульс.

Увага! Всі ці симптоми можуть викликати у вас стан тривожності занепокоєння і навіть панічну атаку. У такому разі вам слід звернутися за медичною допомогою.

Також дослідження показало, що вживання значної кількості кофеїну може привести до зміни ритму серцебиття. Але для цього буде потрібно справді забагато кави.

Втома

Кава з цукром може навпаки посилювати втому, замість того, щоб боротися з нею. Кофеїн зазвичай викликає зниження рівня енергії, коли ефект від напою минає. Тож краще розрахувати час, коли ви плануєте заснути, інакше ви будете ще більше змученими протягом дня.



Кава може викликати втому / Фото Unsplash

Підвищений артеріальний тиск

Кофеїн по-різному впливає на артеріальний тиск у короткостроковій і довгостроковій перспективі. У дослідницькій статті мовиться про те, що більшість людей, незалежно від того, чи вживають вони каву регулярно чи ні, відчувають стрибок артеріального тиску, коли вперше п'ють каву. Цей сплеск швидко повертається в норму після цього. Втім забагато кофеїну може привести до загального підвищення артеріального тиску в довгостроковій перспективі.

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Головний біль

Занадто багато кави також може бути причиною головного болю. Споживання кави часто пов'язують з мігренню, зокрема, лише у тих, хто пив принаймні 3 напої з кофеїном щодня.

Зниження фертильності

Споживання кофеїну може негативно вплинути на репродуктивну функцію. Інше дослідження показало, що споживання кофеїну, зокрема, пов'язано зі зниженням фертильності у чоловіків.

Більшість експертів сходяться на думці, що вживання щонайменше 200 міліграмів кофеїну не повинно впливати на фертильність. Це приблизно 2 чашки кави на день

Увага! Якщо вас турбує стан вашого здоров'я – зверніться до лікаря.