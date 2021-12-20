Зокрема, мовиться про цукровий діабет. Річ у тім, що запах тіла людини схильний до змін. Особливо помітно, коли концентрація глюкози в крові різко підвищується.

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Чому це небезпечно

У такому випадку тіло видає характерний "аромат". Слід говорити про розвиток кетоацидозу – це гостре, небезпечне для життя ускладнення цукрового діабету.

Ознаками діабетичного кетоацидозу є:

надмірна спрага;

часте сечовипускання;

нудота і блювота;

біль у шлунку;

сплутаність свідомості;

слабкість або втома.

Ця недуга відрізняється тим, що клітини тіла для вироблення енергії використовують не глюкозу з кровотоку, а жирові відкладення. Запах шкірного покриву в таких випадках можна порівняти з ароматом несвіжих фруктів.

Довідка. Діабет виникає, коли організм не в змозі реагувати на інсулін або не може виробляти достатню кількість цукру в крові. В результаті концентрація глюкози в крові підвищується, що призводить до багатьох ускладнень.

За якими ознаками можна ще діагностувати цукровий діабет

Ендокринологи також кажуть, що діагностувати цукровий діабет на ранній стадії можна по змінах на шкірі. Необхідно обстежити долоні. При перевищенні рівня глюкози в крові шкірний покрив стає більш щільним, в деяких випадках порушується згинальна функція пальців.

Діабет: статистика

Кожен десятий дорослий у світі страждає на діабет. Відповідно до аналізу вчених, вже до 2030 року кількість випадків діабету у світі збільшиться до 643 мільйони. Зараз, за аналізом вчених, приблизно 240 мільйонів людей у світі не знають про свій діагноз, а ще 319 мільйонів страждають на переддіабет (коли рівень глюкози підвищений натщесерце).

Протягом 2021 року у світі цукровий діабет діагностували удвічі рази частіше, ніж у 2020.

На поширення цієї недуги впливає також і коронавірусна інфекція. COVID-19 впливає на тканини та внутрішні органи, зокрема підшлункову залозу. Відбувається її пошкодження, що викликає розвиток діабету.

Зверніть увагу! Якщо вас турбує запах з рота або тіла, можна проконсультуватися з терапевтом. Він проведе огляд та за потреби запропонує здати аналізи.

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